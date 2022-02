Kaag roept indirect op om samenwerking met FvD lokaal uit te sluiten

Stan Huygens Journaal

Harry Mens’ stralende stranddag

Zakenman Harry Mens laat er niet graag gras over groeien. De versoepeling in de corona-maatregelen was afgelopen week nog niet bekendgemaakt, of de tv-makelaar belde familie, vrienden en relaties om hen uit te nodigen in Noordwijk: ,,Ik word 75, kom je ook?”