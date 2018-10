Burger moet gemeente contant kunnen betalen

DEN HAAG - Als mensen een paspoort of een rijbewijs ophalen bij het gemeentehuis, moeten ze daar contant voor kunnen betalen. Het is niet toegestaan om burgers alleen te laten pinnen. Sommige mensen kunnen of willen namelijk niet pinnen en ’het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening’, aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).