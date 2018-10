‘Melk drinken is racisme’

De internationale organisatie, die ook een tak in Nederland heeft, brengt die boodschap op Twitter en verwijst daarbij naar een verhaal waarin wordt beweerd dat koemelk ‘de drank bij uitstek is voor de overheersers’ en dat de witte motor al lang is omarmd als een symbool van blanke suprematie. Symbolen van (een glas) melk, stelt PETA, worden ook gebruikt door extreem-rechtse personen.

PETA voegt eraan toe dat de zuivelindustrie extreem geweld op andere levende wezens uitoefent. En benadrukt dat het probeert mensen wakker te schudden voor de gevolgen van de keuze om melk te drinken, en dat ze voor een andere drank zouden moeten kiezen, zoals (plantaardige) sojamelk.

De consumptie van melk is de afgelopen jaren al sterk afgenomen in ons land. In 2013 werd nog 810 miljoen liter melk en 284 miljoen liter andere zuiveldrank verkocht. Vorig jaar daalde dat aantal naar respectievelijk 747 miljoen liter en 264 miljoen liter, blijkt uit onderzoek.