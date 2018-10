Vijf jaar cel geëist nadat man 45.210 keer de politie belt

Volgens de Turkse krant Sabah moet de man zich verantwoorden omdat zijn belgedrag er voor zorgde dat de politie haar werk niet goed kon doen. In een verklaring laat Şeref Can weten dat hij twee jaar geleden is gescheiden en dat hij aan de drank is gegaan: „Ik kwam in een zware depressie en had niemand om mee te praten, daarom belde ik de politie.”

Hoewel Can spijt heeft van zijn tienduizenden telefoontjes is er nu een kans dat hij vijf jaar moet brommen.