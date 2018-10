Defensie koopt munitie: kogels, granaten, torpedo’s en raketten

De beschikbare munitie gaat eerst naar militairen die op een missie zijn. Zij hebben voorrang op de oefenterreinen. Voldoende beschikbare munitie is belangrijk voor het op niveau brengen en houden van militairen. De tekorten op de schietbanen werden het symbool bij uitstek van de voorraadproblemen bij de krijgsmacht toen bekend werd dat militairen bij gebrek aan kogels ’pang, pang!’ moesten roepen.

Het officiële groene licht voor de munitie-aankoop is de finale stap in het investeringsproces dat al eerder dit jaar in de Defensienota werd aangekondigd. Tegelijk met de aankoop van munitie start een verwervingsprocedure voor nieuwe militaire tenten.

De huidige boogtenten zijn verouderd en worden vervangen door exemplaren die worden voorzien van airco en verwarming zodat ze in alle soorten missiegebieden kunnen worden ingezet. Het budget voor de tenten is tussen de 25 en 100 miljoen euro groot.