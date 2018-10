Politie redt hondje dat in gordijn verstrikt raakt

Het dier had door de stress alles onder gepoept. Ⓒ Politie Bommelerwaard

ZUILICHEM - Agenten hebben in Zuilichem, in de gemeente Zaltbommel, een hondje gered dat verstrikt was geraakt in een gordijn. De eigenaar van de viervoeter was niet thuis. Agenten tikten een raam in en wisten zo het dier te redden.