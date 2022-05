Premium Het beste van De Telegraaf

'Greenpeace wil geen olie, geen gas, geen kolen, maar wel 's avonds tv' Inkijk in het nucleaire heilige der heiligen in Borssele: 'Wij houden rekening met elk scenario'

Stralingsdeskundige Semmi de Meij, bij het reactorvat. „Mijn dochter weet dat we een zwembad hebben waar je niet in mag zwemmen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Borssele - Uitvallende stroom, een olie-lekkend schip, of kwallen voor de inlaat van koelwater uit de Westerschelde: het personeel van kerncentrale Borssele is alert op elk mogelijke risico. Ongelukken zoals Fukushima en Three Mile Island zorgden in Zeeland voor een herijking van het veiligheidsdenken. „Wij houden rekening met elk scenario: zelfs dat de Westerschelde droogvalt, er tóch een schip langs vaart, en we te maken krijgen met opstuivend zand.”