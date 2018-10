Tientallen keren geprobeerd vader Insiya te horen: ’Moeizame relatie’

Insiya werd in september 2016 op tweejarige leeftijd ontvoerd in Amsterdam en vervolgens het land uitgesmokkeld. Sindsdien verblijft zij bij haar vader, Shehzad Hemani, in India. Ondanks alle pogingen is er nooit een verklaring van zijn kant op tafel gekomen.

Volgens de rechter-commissaris die vandaag werd gehoord als getuige, is het de ervaring dat het vaak „heel moeizaam verloopt” om medewerking te verkrijgen van landen waarmee geen rechtshulpverdrag is, zoals India.

Jasper Vos van de afdeling internationale rechtshulp in strafzaken AIRS stelt dat de rechtshulprelatie met India beperkt is, maar dat in sommige zaken wel degelijk medewerking wordt verleend.

Het Openbaar Ministerie ziet vader Hemani als verdachte. De ontvoering van Insiya zou op zijn instigatie hebben plaatsgevonden. Maandag is de rechtbank in Amsterdam begonnen aan het proces tegen zes verdachten die bij de ontvoering betrokken zouden zijn geweest.

De advocaten willen dat vader Hemani eerst wordt gehoord. Verzoeken om hem als verdachte te horen, zijn allemaal gestrand. Pas in februari werd een verzoek ingediend om hem als getuige te horen. Ook dat is tot nu toe niet gehonoreerd.

Uitzonderlijk

De rechtbank hoorde vandaag de rechter-commissaris als getuige, om erachter te komen wat er is ondernomen om het verhoor van vader Shehzad Hemani tot stand te laten komen. Het horen van een rechter-commissaris als getuige is uitzonderlijk.

Op de vraag of de vader op afzienbare termijn alsnog kan worden gehoord, is volgens de rechter-commissaris geen inschatting te maken. Recente, informele, contacten zouden die hoop kunnen voeden, zei hij, maar zekerheid is er niet. Toch verwacht de rechtbank binnenkort goed nieuws.

