Giovanni H. (32) gepakt op Schiphol na schietpartij Zaandam

Eerst werd er geschoten op de Burcht en daarna bij het ziekenhuis, ook in Zaandam. De politie heeft nog niet precies in kaart wie waar en op wie heeft geschoten. Een negentienjarige jongen raakte gewond op de Burcht en is later beschoten bij het ziekenhuis waar hij heenging om zich te laten behandelen. Dit slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en is zelf ook een verdachte, omdat hij mogelijk betrokken was bij het schieten op de Burcht.

Een 32-jarige verdachte is maandagochtend op Schiphol gearresteerd. Hij was gevlucht naar Suriname en liet daar via zijn advocaat weten dat hij zich wilde melden bij de politie. Hij is meteen na zijn aankomst op het vliegveld aangehouden.

Vijftienduizend euro

Eerder meldde een 24-jarige man (de broer van de 32-jarige) zich op het politiebureau en die zit nog vast wegens mogelijke betrokkenheid bij het schieten bij het Zaans Medisch Centrum. Een 27-jarige man is zondagmiddag in Amsterdam aangehouden. Hij zou te maken hebben gehad met het incident op de Burcht.

Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de verdachten, maar dat geld is volgens de politie niet uitgekeerd. De aanhoudingen kwamen namelijk niet voort uit binnengekomen tips. Alle drie de verdachten zitten vast in beperkingen en worden verdacht van poging tot moord en of poging tot doodslag.

