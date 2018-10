Politie onderzoekt tirade op vlucht Ryanair

Een passagier filmde hoe de man zijn medepassagier uitfoetert op de vlucht van Barcelona naar vliegveld Londen-Stansted. Hij dreigt de vrouw fysiek naar een andere plek te duwen en noemt haar onder meer „een domme, lelijke koe.” De vrouw krijgt uiteindelijk een andere plaats toegewezen. Haar belager blijft zitten.

De filmer is verbaasd dat de scheldende man het toestel niet hoefde te verlaten. ,,Ik heb meegemaakt dat de politie is gebeld en passagiers zijn verwijderd om minder'', zei hij tegen BBC Radio. ,,Als de rollen omgekeerd waren geweest en een zwarte man een oudere, invalide witte vrouw had belaagd, was het heel anders afgelopen.''

De dochter van de vrouw zei tegen nieuwssite The Huffington Post dat haar moeder last heeft van artritis. Daardoor had de 77-jarige vrouw enige tijd nodig om op te staan voor de man, die zijn stoel bij het raam probeerde te bereiken. Hij ontstak vervolgens in woede.

Volgens de dochter was de reis juist bedoeld om haar moeder op te vrolijken. ,,Over een paar weken is het een jaar geleden dat mijn vader overleed'', legt ze uit. Haar 77-jarige moeder voelde zich daardoor ,,erg somber en depressief''. Ze is door het incident in het vliegtuig nog meer van slag, vertelt de 53-jarige dochter.

Ryanair zei het voorval te hebben gemeld bij de Britse autoriteiten. De politie in Essex zegt nu het incident serieus te nemen en in samenwerking met Ryanair en de Spaanse autoriteiten onderzoek te doen.