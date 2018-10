Moskou: einde INF maakt wereld gevaarlijker

Het zogeheten Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF-verdrag) stamt nog uit de Koude Oorlog. De Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Michail Gorbatsjov tekenden het akkoord in 1987. Het verdrag leidde tot de vernietiging van projectielen met een bereik van 500 tot 5500 kilometer.

Trump wil nu een streep halen door het verdrag. Hij stelt dat de Russen zich al jaren niet aan de afspraken houden. Amerikaanse media berichten dat op de achtergrond meespeelt dat de Chinezen niet zijn gebonden door het akkoord. Peking kan daardoor ongehinderd een raketarsenaal opbouwen.

De Russische minister Sergej Lavrov zei volgens nieuwssite Sputnik dat de Amerikanen de opzeggingsprocedure nog niet in gang hebben gezet. Hij stelde dat de positie van Moskou „niet is gebaseerd op intenties, maar op duidelijke beslissingen.”

Voor de EU is het INF „cruciaal voor de Europese en mondiale veiligheid”, aldus een woordvoerster van buitenlandchef Federica Mogherini. De unie wil dat de VS en Rusland een „constructieve dialoog” voeren om het verdrag in stand te houden. Van Moskou wordt verwacht dat het de Amerikaanse aantijgingen van een inhoudelijke reactie voorziet.

„Het INF droeg bij aan het einde van de Koude Oorlog en de nucleaire wapenwedloop. Het is een van de hoekstenen van de Europese veiligheidsarchitectuur”, aldus de woordvoerster. Dankzij dit verdrag zijn volgens haar aantoonbaar bijna 3000 raketten vernietigd, waarvan een deel met nucleaire lading.