Claudia had meerdere keren kanker: Rocco helpt mij met alles

"De eerste keer dat ik kanker kreeg was ik 29 jaar. Ik had al heel lang buikklachten. Door de huisarts werd aan van alles gedacht: prikkelbare darmsyndroom, stress… maar wat het echt was, daar kwamen we niet achter.

BAARMOEDERKANKER

Ik was een weekend bij mijn vriend - nu mijn man - toen ik niet meer kon lopen van de buikpijn. Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar het helemaal mis bleek te zijn: ik had baarmoederkanker. Maar die eerste keer maakte ik me vooral druk over het feit dat ik kaal zou worden.

Inmiddels zijn we twintig jaar verder, heb ik meerdere keren kanker gehad en ben ik ook vaker kaal geweest. Ik ben heel anders in het leven gaan staan: ik ging me focussen op de dingen die waardevol zijn. En dat is voor mij écht leven en niet 'overleven'.

BONUSKINDEREN

Mijn man en ik hebben samen geen kinderen meer gekregen. Ik noem zijn dochters van inmiddels 32, 30 en 28 mijn 'bonuskinderen'. Omdat ik al heel jong baarmoederkanker heb gekregen, kon ik zelf geen kinderen meer krijgen. Ik ben heel blij dat zij niet mijn biologische kinderen zijn, omdat zij daarom gelukkig niets van mijn ziekte hebben kunnen erven.

Thuis is het bespreekbaar, maar mijn ziek zijn heeft niet heel erg veel invloed op ons leven. Ik denk dat dat komt door hoe mijn man en ik ermee omgaan. Natuurlijk hebben zij nu een moeder in een rolstoel. Dat is een dingetje, bijvoorbeeld als we uit eten gaan.

Zij zoeken dan een restaurant uit waar ik mij makkelijk kan voortbewegen en bellen na. Normaal houden ouders rekening met hun kinderen, zij houden meer rekening met mij dan andersom. Dat is het grootste wat we eraan hebben overgehouden, verder zijn ze er eigenlijk - net als ik - niet zo mee bezig.

ROLSTOEL

Ik ben mij gaan richten op alles wat ik wél kan. Ik kreeg bijvoorbeeld door de ziekte uitval in mijn benen en zenuwpijn, waardoor ik in een rolstoel belandde. Die rolstoel zag en zie ik echter als een bevrijding, niet als een beperking. Met die rolstoel kom ik juist overal!

Omdat mijn ergotherapeut al na korte tijd slijtage in mijn schouders zag ontstaan door de rolstoel werd mij gevraagd of een hulphond niets voor mij was. Ik vond het wel een goed idee en ook vanuit Hulphond Nederland kreeg ik een go.

'CLAUDFUNDING'

De zorgverzekering wees mijn aanvraag echter af. Balen, maar toen besloot ik het 'gewoon' zelf voor elkaar te krijgen. Ik deed aan Claudfunding: een fonds voor mijzelf waarbij ik zoveel mogelijk geld ophaalde om ervoor te zorgen dat ik Rocco, die ik als pup via Hulphond had gekocht, ook als mijn hulphond kon trainen.

Een hulphond kost aan opleiding, medische kosten, verzekering, voeding, opvang en vervolgtrainingen zo’n 40.000 euro. Maar het is mij met de steun van allemaal lieve mensen gelukt!

ALKMAAR

Rocco helpt mij met alles: hij maakt mij ’s ochtends wakker (als de wekker gaat trekt hij de dekens van mij af), helpt me met aankleden, geeft mij spullen aan en is altijd bij me. Ik noem ons ook gekscherend Me and my shadow (Ik en mijn schaduw, red.). En hij is inmiddels een bekende Alkmaarder: hij heeft zelfs een Facebookpagina met fans!

Omdat ik me alleen nog maar bezighoud met dingen waar ik blij van word, besloot ik een paar jaar geleden om te doen waar ik altijd al van droomde: psychologie studeren. Sinds twee jaar heb ik een bedrijf waarbij ik vrouwen via coaching en counseling weer in verbinding met zichzelf breng.

VROUWENBREIN

Dat was echt mijn droom, omdat veel methodieken in de psychologie door mannen bedacht en dus op een mannenbrein gericht zijn, en de vrouwelijke psyche echt heel anders werkt. Ik volgde de Australische Creatrix-opleiding - een methodiek specifiek gericht op het vrouwenbrein - en ben nu Creatrix®Facilitator & Transformatie-coach.

Ook in de praktijk is Rocco altijd bij mij. In het begin was ik weleens bang dat cliënten dat vervelend zouden vinden, maar al snel merkte ik dat Rocco juist een toegevoegde waarde is. Hij reageert zó intuïtief; hij ruikt het wanneer iemand uit balans is.

HUILEN

Als iemand moet huilen, dan gaat hij naar haar toe om haar te troosten. Hij trekt de aandacht, maar op een rustige manier. En het is handig: een vrouw kan zeggen dat het allemaal wel meevalt, maar aan Rocco zie ik of een gebeurtenis iemand écht niets doet. Als een cliënt binnenkomt kan ik aan Rocco al zien hoe zij in haar vel zit.

Het gaat op dit moment heel goed met mij. Ik ben gelukkig. Ik doe waarvan ik altijd gedroomd heb, samen met Rocco en met heel veel passie en plezier. Dat heb ik de afgelopen jaren namelijk wel geleerd: dat het belangrijkste in het leven genieten is. Met volle teugen!"