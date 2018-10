Slachtoffer ongeluk met camper was ’flamboyante’ ondernemer

Dat schrijven Vlaamse media. Claes wordt beschreven als een ’flamboyante ondernemer’. Hij schafte enkele jaren geleden een sportwagen aan als bedrijfsauto, om sneller ter plaatse te zijn bij klanten. Datzelfde jaar haalde hij de krantenkoppen met een gedurfde reclameactie: hij plaatste stickers op ramen van huizen met de tekst ’kijk snel in uw brievenbus’. Daar werd op een briefje uitgelegd welk deel van het huis volgens De Slotendokter slecht beveiligd was. Claes kreeg forse kritiek van de burgemeester van het plaatsje Runkst, maar kreeg ook bijval.

Afgelopen weekend was Claes samen met zijn vrouw en zoontje in Utrecht om naar Lego World te gaan. Zijn zoontje Vincent is gek van Lego, schrijft Het Laatste Nieuws. Het uitstapje zou eindigen in een drama: op een volgens omwonenden onveilig en onduidelijk verkeerskruispunt werd de camper geschept door een tram. Claes overleed, zijn vrouw zou een been hebben gebroken. Het zoontje kwam er met schaafwonden vanaf.

Tegenover De Telegraaf vertelde ondernemer Maurits Logtenberg, die agenten meehielp Claes uit de camper te halen, dat hij de kritiek op het kruispunt herkent. „Ik zie zelf al zeker drie keer per dag dat er een bijna-ongeluk gebeurt. Je hoort heel vaak trams toeteren. „Wat ik hoop, is dat die stomme ambtenaren – met alle respect hoor, sorry – er wat aan doen. Maar ik denk dat er eerst nog drie ongelukken moeten gebeuren...”