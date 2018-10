’Kleine ondernemers de klos’

Afgezien van het feit dat deze verhoging van 6 naar 9% sowieso asociaal is omdat deze btw op de eerste levensbehoeften wordt geheven, raken de meeste kleine ondernemers door deze verhoging namelijk hun ’kleine ondernemersregeling’ kwijt, hetgeen ze jaarlijks maximaal 1.345 euro gaat kosten en dat is voor een kleine ondernemer best veel geld.

Dus is Rutte c.s. toch de belangenbehartiger van de grote ondernemingen maar zeker niet van kleine ondernemers.

Bob Joorse, Purmer