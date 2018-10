Deel proces Insiya uitgesteld: eerst vader proberen spreken

Insiya werd werd in 2016 ontvoerd en uit het land gesmokkeld, volgens het Openbaar Ministerie (OM) op verzoek van haar vader. Insiya woont sindsdien bij haar vader. Pogingen de man als getuige te horen liepen tot nu toe op niets uit.

Maandag begon de rechtbank aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen zes verdachten, vijf mannen en een vrouw. Zij zouden handlangers zijn geweest van vader Shehzad H. Het OM ziet ook hem als verdachte, evenals een vermoedelijk betrokken neef, maar het is de vraag of het in hun geval ooit tot vervolging zal komen. India heeft een verzoek tot uitlevering van de vader afgewezen. De neef zou zich inmiddels ook in India ophouden. De rechtbank wil dat ook nog wordt geprobeerd hem als getuige te horen.

Afwezig

Vier van de zes verdachten kwamen maandag niet opdagen. Volgens hun advocaten zijn zij beducht voor de media-aandacht voor de zaak. De rechtbank heeft erop aangedrongen dat zij dinsdag wél in de rechtszaal verschijnen. Alle verdachten zijn in de aanloop naar het proces op vrije voeten gesteld

Maandag bespreekt de rechtbank de zaak met de twee wel aanwezige verdachten, Daniel C. en Willem V. Het OM verdenkt C. van een organiserende rol in de ontvoering, V. zou als chauffeur hebben gefungeerd.

