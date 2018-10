’Het gaat alleen om macht en geld’

Ondernemersvoorzitter Hans de Boer moest ook nog bekennen dat de communicatie van het bedrijfsleven met de politiek en burger niet naar wens is. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan het bedrijfsleven. De communicatie met de politiek en burger moet beter. Zonder te bekennen dat de oorzaak bij het bedrijfsleven ligt.

Verbazing en verontwaardiging dus bij velen wanneer je leest dat de salarissen bij de ING conform internationale maatstaven behoren te zijn. Echter in de communicatie spreekt Hans de Boer en ceo’s van multinationals over het belang van werkgelegenheid, innovatie, welzijn etc. Alles ten goede voor de gemeenschap. Maakt het dan wat uit of je 1 of 2 miljoen euro per jaar verdient? Dan gaat het toch niet meer om inkomen alleen, maar om meer ideële zaken voor ons allen? Beetje erg doorzichtige argumentatie.

Mijn conclusie is het gaat de heren op dit niveau alleen maar om aanzien, macht en bovenal de centen. Deze lieden staan zo ver van de echte werkelijkheid af, dat ze triest genoeg het zelf niet meer in de gaten hebben.! Het is precies hetzelfde wat er in Brussel gebeurd t.a.v. de communicatie tussen hen en het "volk"!

Bert de Jong, Ermelo