’Opzeggen haast onmogelijk’

Daar word je een aanbieding gedaan waar je later toch maar liever vanaf ziet, omdat het verhaal op straat even ietsje anders was dan in je bevestigingsmail staat vermeld.

Nu vertelt de colporteur dat opzeggen super makkelijk is per telefoon of mail. Proberen dus maar: Telefonisch ben je ruim 5 minuten bezig en word je steeds verteld dat je afziet van alle mogelijke prijzen en wat je allemaal niet kan doen met b.v. €20.000,- etc, etc. Maar ik wil alleen maar eenvoudig opzeggen, dat is nog erger dan een politieverhoor.

Omdat ik geen vertrouwen heb in het feit of de opzegging is gelukt, via de mail dan maar een opzegging doen en wat blijkt, onmogelijk!

Dus bedenk je je tienmaal voor je ja zegt tegen een zeer aantrekkelijke aanbieding met zeer makkelijke opzegmogelijkheden!

Dick Drogt, Zaandam