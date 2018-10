Nazikerstballen te koop op Belgische markt

Het is trouwens niet de eerste keer dat er accessoires met nazi-afbeeldingen erop worden aangeboden op de markt in Tongeren. In september nam de lokale politie verschillende souvenirs van een standhouder in beslag. Een bezoeker nam aanstoot aan de artikelen en deed destijds een melding, zo meldde het Nieuwsblad. Omdat de man destijds volgens de wet geen strafbaar feit had gepleegd, kreeg hij alles terug.

’Het valt wel mee’

Volgens Guy Duchateau, commissaris van politie in Tongeren is er weinig geregeld tegen de handel in nazisouvenirs. „Er is geen duidelijke wetgeving voor de verkoop van nazispullen. Aan de ene kant mag je de holocaust niet ontkennen, dus je kan de spullen niet verbieden, maar aan de andere kant mogen er geen replica’s worden verkocht”, vertelt de commissaris aan het AD. Aan de markt doen ongeveer 350 standhouders en 40 antiekzaken mee. Duchateau denkt dat er zo’n tien tot twintig nazi-artikelen liggen, zegt hij tegen de krant. „De markt is er niet mee overspoeld, dus dat valt wel mee.”

Volgens de wet mogen nazispullen alleen verkocht worden als ze ook echt uit die tijd komen. Dan hebben ze een historische waarde. Replica’s daarentegen zijn illegaal. Of de spullen die op de markt zijn gevonden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komen, is volgens het AD niet bekend.