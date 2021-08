Duizenden mensen in Louisiana op de vlucht voor orkaan Ida

Gouverneur John Bel Edwards waarschuwde zaterdag dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die de staat treft sinds 1850. Meteorologen „zijn zeer zeker over het huidige traject en de intensiteit zoals voorspeld is voor orkaan Ida. En je hoort ze niet vaak met dergelijke zekerheid praten”, aldus Edwards tegen verslaggevers.

De nationale weerdienst roept mensen in gebieden waarvoor een evacuatiebevel is uitgevaardigd op om daadwerkelijk weg te gaan. Dat advies geldt ook voor mensen die niet verplicht hun huis moeten verlaten, maar wel in de regio wonen. „Verwoestende omstandigheden zullen plaatsvinden”, aldus de dienst op Twitter.

„Ik vertrok uit Fourchon gisterenavond om 20.00 uur en het is een spookstad”, zegt Andre LeBlanc, een kapitein van een sportvisboot. Vanuit de kustplaats is hij nu vertrokken naar zijn woning in Lafayette, meer in het binnenland van Louisiana. „We waren een van de laatsten die daar weggingen.”

President Joe Biden heeft alvast toegezegd de staten zo snel mogelijk te hulp te schieten als de storm voorbij is.