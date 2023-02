Premium Het beste van De Telegraaf

Met vertrek van Sturgeon verwaait droom van Schotse onafhankelijkheid

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Nicola Sturgeon was als ’First Minister’ het boegbeeld van het streven naar onafhankelijkheid voor Schotland. Ⓒ AFP

LONDEN - Met haar vertrek als Schots premier wordt duidelijk dat de door Nicola Sturgeon gedroomde onafhankelijkheid voorlopig niet zal worden gerealiseerd. Maar het omgekeerde is waarschijnlijk relevanter: Sturgeon realiseerde zich dat onafhankelijkheid voorlopig niet aan de orde zou zijn. Daardoor had het geen zin om langer als First Minister aan te blijven.