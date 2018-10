’Ik zie paniek in ogen van dates’

Gastheer Sergio Vyent en barman Victor Albeln zorgen met hun team ervoor dat alle kandidaten op vrijersvoeten zich op hun gemak voelen. Ⓒ Estera Marysia

AMSTERDAM - Datingprogramma’s op tv: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Na Boer Zoekt Vrouw begint vanavond het vierde seizoen van First Dates op NPO3. De joviale gastheer Sergio Vyent en barman Victor ’blue eyes’ Abeln ontvangen elke avond weer tal van zenuwachtige singles in hun restaurant waar de kandidaten hun eerste afspraakje hebben en hopelijk de liefde zal ontvlammen.