’Volhardende asielzoekers niet belonen’

Dat meldt staatssecretaris Mark Harbers (Asiel). Aanleiding is discussie over asielzoekers die hier eerder tijdens een lange asielprocedure nul op het rekest kregen. Het kabinet is geen voorstander van een zogenaamd generaal pardon voor mensen die geen recht hebben op asiel, maar die desondanks Nederland niet verlaten, benadrukt Harbers. Ook niet als het om kinderen gaat.

,,Het niet voldoen aan de verplichting om terug te keren zou hiermee worden beloond. Ik acht dit niet wenselijk.’’ De staatssecretaris vindt zo’n regeling ook niet eerlijk tegenover asielzoekers die na afwijzing van hun asielverzoek wél zijn teruggekeerd naar hun land.

Belonen

Forum voor Democratie stelde vragen over eerder afgewezen asielzoekers die lang rekken om te worden beloond met een verblijfsvergunning. Onlangs kregen de Armeense kinderen Lili en Howick tóch een verblijfsvergunning, nadat Harbers na veel ophef gebruikmaakte van zijn discretionaire bevoegdheid.

Ook de Armeense Hayarpi doet nu na eerdere afwijzingen een beroep op de politiek. Bij Forum wordt gedacht dat succes na rekken van de asielprocedure er zomaar voor kan zorgen dat meer asielzoekers dat proberen. Of dat ook zo is, weet de bewindsman niet.

Harbers laat onderzoeken waarom sommige asielprocedures nu zo lang duren en hoe dat in de toekomst anders kan. Daarover informeert hij de Kamer nog dit jaar. Waarom Harbers in sommige gevallen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid is geheim. ,,Ik zal daarom verder niet ingaan op de achtergrond van mijn besluit om kinderen Lili en Howick in Nederland te laten verblijven.’’