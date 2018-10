Buit door phishing in jaar tijd verdubbeld

Door gesjoemel met internetbankieren maakten criminelen in de eerste zes maanden van 2018 in totaal 1,56 miljoen euro buit, waarvan 85 procent het gevolg is van phishing. Een jaar eerder kostte fraude via internetrekeningen Nederlanders nog 679.000 euro, melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland.

Volgens de brancheverenigingen zijn de vervalste e-mails steeds moeilijker te onderscheiden van echte berichten van bijvoorbeeld banken of overheidsinstanties. Daarnaast zijn dit jaar veel meer phishingberichten verzonden.

Gestage daling

Op de langere termijn is er overigens sprake van een gestage daling van phishing en andere vormen van fraude met internetbankieren. Dat kostte in het piekjaar 2011 nog 35 miljoen euro. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn consumenten zich sindsdien stukken bewuster geworden van de gevaren die in hun inbox loeren. Daarnaast treden banken sneller op tegen phishing, bijvoorbeeld door vervalste websites zo snel mogelijk te laten blokkeren.

Banken drukken hun klanten op het hart nooit wachtwoorden te geven via e-mail, telefoon of social media. Daarnaast adviseren ze klanten niet te klikken op linkjes in verdachte e-mails, maar zelf het webadres van hun bank in te vullen in de browser.

5,55 miljoen

Phishing is één van de manieren waarop wordt gefraudeerd met betaalmiddelen. Alle betaalfraude bij elkaar kostte het eerste halfjaar 5,55 miljoen euro, een daling van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.