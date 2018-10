Uitslag Stelling: ’Kerken verpesten het zelf’

Een respondent reageert: „Het is niet zo dat minder mensen geloven, maar ze zijn wel het geloof in de kerk verloren. Een instelling die alleen voor het grote geld gaat. Ik heb me laten uitschrijven. De kerken zijn zelf schuldig, gezien hun houding en schandalen.”

Zorgelijker dan het feit dat de meeste Nederlanders niet religieus zijn vinden andere respondenten de opmars van de islam. „Moslims leven nog erg volgens regels die de Koran voorschrijft. Die regels zijn bedreigend voor niet-gelovigen, vrouwen en homo’s en werken maatschappij ontwrichtend”, stelt iemand.

De meeste stellingdeelnemers zijn niet kerkelijk (68%) of passief lid van een kerk (21%). Velen menen dat geloof meer kapot maakt dan je lief is. „Kijk naar alle ellende in de wereld, alles wat gebeurt en gebeurd is in ’Gods’ naam”, zegt een respondent, die het overigens wel jammer vindt dat de kerken leeglopen.

Hij licht toe: „Toch delen veel kerken nog altijd de goede boodschap van de naastenliefde en verdraagzaamheid. Zelf werk ik bij de kerk en maak een onderscheid tussen wat mensen ervan maken en wat de eigenlijke boodschap is.”

De meesten menen echter dat waarden als naastenliefde en verdraagzaamheid ook zonder kerk kunnen bestaan. „Geloof wordt vaak goedgepraat door te stellen dat het waakt voor de menselijke waarden die nodig zijn voor een gezonde samenleving. Echter die waarden waren al door de oude Grieken geformuleerd. Religie is onnodig om deze waarden hoog te houden”, luidt een reactie.

Bijna 40 procent vindt de ontkerkelijking van Nederland een verarming. „Omdat het ons over het algemeen goed gaat denken we dat God niet meer nodig is. We kunnen het zelf wel. Een enorm begrijpelijk misverstand. Zo gauw het weer slechter gaat of er een dreiging van oorlog is stromen de kerken weer vol. Denk aan ’40/’45.”

Dat minder mensen in Nederland geloven komt volgens twee derde ook omdat de kerken onvoldoende met de tijd zijn meegaan. „De kerk heeft de aansluiting met de maatschappij verloren”, stelt iemand. Een katholieke deelnemer vertelt: „De kerk zat hier vol met jonge mensen. Helaas was onze pastor te veel van deze tijd en moest weg... dus nu is de kerk leeg en straks is ook de nieuwe pastor weg. Rome breekt zelf alles af. Laat om te beginnen priesters trouwen, dat voorkomt een hoop ellende.”

Een krappe meerderheid is het ermee eens dat kerken een maatschappelijke functie vervullen. „Naast geloven heeft de kerk een sociale functie die mensen met elkaar in contact brengt, eenzaamheid bestrijdt en vrijwilligerswerk organiseert.” Ook kunnen de meesten zich voorstellen dat mensen kracht kunnen putten uit het geloof. „Mijn vrouw gaat al jarenlang elk jaar naar Lourdes, om daar (zegt ze zelf) haar ’rugzakje’ te ledigen. En warempel: Ze komt terug en heeft weer veel meer moed.”

Of de kerk in Nederland nog toekomst heeft betwijfelen de meesten. Een respondent zegt te hopen dat de kerk blijft bestaan want ’je kunt er ook veel troost en steun vinden’.