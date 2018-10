Oudste aap uit Apenheul op 52-jarige leeftijd overleden

Orang-oetan Silvia heeft met haar 52-jaar een respectabele leeftijd bereikt. In het wild worden de dieren gemiddeld tussen de 40 en 50 jaar oud.

Eerste bewoner

Het dier was met haar 52 jaar niet alleen de oudste bewoner, maar ook één van de zeven orang-oetans die in 1999 als eerste in het Apeldoornse park arriveerden.

Volgens haar verzorgers stond ze vooral bekend als een hele lieve tante voor de orang-oetanbaby’s en -kinderen. De omgang met de andere vrouwtjes leidde nog weleens tot botsingen. De aap had een sterk eigen willetje, hierdoor reageerde ze regelmatig chagrijnig op orang-oetans van dezelfde sekse.

Uitstervend soort

Borneo orang-oetans leven in het wild op het Indonesische eiland Borneo. Daar worden deze dieren met uitsterven bedreigd. In de Apenheul wonen op dit moment negen orang-oetans. De maandag overleden aap heeft in Apeldoorn nooit nakomelingen gekregen.