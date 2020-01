Burgemeester Oostzaan sluit OFC-complex ’om veiligheid’

De burgemeester zou ’voortdurend signalen’ hebben ontvangen van mensen die zich onveilig voelen, schrijft het Parool vrijdag. De krant meldt dat de politie al maanden zoekt naar verbanden tussen verschillende incidenten in het verleden. Zou zouden er granaten zijn aangetroffen bij betrokkenen van OFC, een auto van een OFC-sponsor zijn beschoten en er zou ook brand zijn gesticht waardoor auto’s afbranden van een oud-werknemer van de sportclub en zijn advocaat.

Verklaring burgemeester

De burgemeester schrijft in zijn verklaring: „Deze optelsom van gebeurtenissen roepen bij mij de vraag op of de veiligheid van inwoners, leden, ouders en kinderen op het sportpark nog wel te waarborgen is. De ontstane situatie is niet ‘slechts’ onwenselijk, maar is een directe ondermijning van onze Oostzaanse samenleving. Plezier en veiligheid horen voorop te staan. Daarom heb ik besloten om per direct het sportpark van OFC te sluiten voor de duur van 4 weken.”

Spoedsluiting

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan had het bestuur van OFC en de Stichting Topvoetval Oostzaan tot vrijdagmiddag 12.00 uur de kans gegeven om openheid van zaken te geven over de financiering van de club, maar dat traject wordt nu doorkruist door de spoedsluiting van het sportcomplex.

De sportclub moest overigens ook hard kunnen maken dat de voor witwassen beoordeelde geldschieter Marwan K. geen enkele rol meer speelt bij de club, schrijft de Amsterdamse krant.

