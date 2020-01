Voetbalclub OFC blijft open: rechtbank fluit burgemeester Oostzaan terug

De sluiting van het voetbalcomplex zou vier weken gaan duren, waarbij thuiswedstrijden van alle teams van OFC niet gespeeld zouden worden. Burgemeester Meerhof nam dit besluit omdat de openbare orde en veiligheid in zijn dorp in het geding zijn.

„Er kwamen de afgelopen weken steeds meer berichten naar boven van leden van OFC en ouders, maar ook van inwoners die bij de club komen, dat het niet meer zo prettig toeven is. Het woord onveiligheid viel steeds”, aldus Meerhof. „Ook raadsleden van onze gemeente die bij de club komen en met dorpelingen spreken, benadrukken het gevoel van onveiligheid, zeker als er over OFC wordt gesproken.”

Veel stilte

Meerhof zegt dat mensen zich daardoor niet meer vrij voelen om iets te zeggen. „Dat kan natuurlijk niet. We moeten over alles wat kunnen zeggen, we leven immers in vrijheid.” Hij hoopte dat de sluiting ’een mooie periode om de club weer schoon te krijgen’ kon zijn.

Al jaren wordt OFC beschouwd als onderdeel van verdachte situaties: het zou deel uitmaken van een zwartgeldcircuit, van witwaspraktijken en van ontduiking van belastingen. Marwan K., geldschieter en sponsor van de club en voorzitter van de STO (Stichting Topsport Oostzaan, die sponsors werft voor het eerste elftal van OFC, red.) is volgens de FIOD de spil daarin. De FIOD heeft langdurig onderzoek naar hem en de club gedaan. Van 2011 tot 2017 werd alles wat met K. en OFC te maken had, binnenste buiten gekeerd.

’Weinig bewijs’

Maar volgens advocaat Adèle van der Plas, die K. en OFC bijstaat, is weinig bewijs gevonden. Toch werd K veroordeeld. Hij kreeg een jaar gevangenisstraf vanwege witwaspraktijken, waarvoor hij in hoger beroep is gegaan. Dat hoger beroep zou vorige week dienen, maar vanwege het overlijden van één van de raadsheren, is het uitgesteld.

Burgemeester Meerhof heeft daarom een bestuursrechtelijk besluit genomen om het complex op slot te gooien, waarna juristen van OFC een kort geding bij de rechtbank van Haarlem aanspanden. Dat hebben ze gewonnen.

