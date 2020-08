Coronavirus overleeft zelfs de diepvries

Of je straks nog zorgeloos je eten uit de diepvries kan halen, is nog maar de vraag nu er steeds meer aanwijzingen zijn dat het virus zonder enig probleem zich staande kan houden bij min 20 en zo kan zorgen voor meer besmettingen.

AUCKLAND - Het heeft er alle schijn van dat het coronavirus zelfs de diepvries overleeft. Na de recente uitbraak in Nieuw-Zeeland onderzoekt de lokale RIVM de mogelijkheid dat het virus via een vrachtschip het eiland is binnengekomen en daar een familie van vier heeft geïnfecteerd.