Holocaustontkenner en voormalig hoogleraar Faurisson overleden

PARIJS - De Franse Holocaustontkenner Robert Faurisson is op 89-jarige leeftijd in Vichy overleden. Dat heeft zijn uitgever Akribeia volgens de Franse media bevestigd, nadat persbureau AFP het nieuws had gehoord van zijn zus. De voormalig hoogleraar letterkunde aan de universiteit van Lyon kwam verscheidene keren in aanraking met justitie wegens zijn controversiële opvattingen, die in heel Europa voor afkeer zorgden.