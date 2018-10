Erdogan: moord Khashoggi was gepland

Erdogan stelde dat Saoedi-Arabië nog het nodige heeft uit te leggen. Riyad heeft toegegeven dat Khashoggi is gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul, maar zei ook dat dat gebeurde tijdens een gevecht. Die uitleg werd direct in twijfel getrokken.

Wat Erdogan niet liet weten, is of de Turken videobeelden of geluidsopnamen van de moord hebben.

De Turkse leider stelde dat een Saoedisch team voor de dood van Khashoggi in Turkije is aangekomen. Ook zou het camerasysteem van het consulaat onklaar zijn gemaakt. Erdogan wil onder meer weten wie het team naar zijn land heeft gestuurd en wie de lokale handlanger is die het lichaam zou hebben weggewerkt.

Ook wil hij weten waar de stoffelijke resten van Khashoggi zijn gebleven en waarom zoveel tegenstrijdige verklaringen naar buiten zijn gebracht over de dood van de kritische journalist.

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië maakte eerder bekend achttien verdachten te hebben opgepakt. Zij moeten volgens Erdogan in Turkije worden vervolgd. De Turkse leider stelde ook dat Turkije en de internationale gemeenschap er geen genoegen mee zullen nemen als alleen een paar veiligheids- en inlichtingenfunctionarissen de schuld krijgen.

Khashoggi - een criticus van de Saoedische kroonprins Bin Salman - wordt sinds hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging op 2 oktober vermist. Na weken van ontkenning iets te weten over zijn lot, hebben Saoedische functionarissen toegegeven dat de kritische journalist het slachtoffer is geworden van een „operatie die niet deugt.”

Ankara eist van hen dat de gehele waarheid over de dood van Khashoggi aan het licht komt en zal niet rusten voor het zover is.