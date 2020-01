Klimaatdraai Trump: ’voor geld en verkiezingen’

AMSTERDAM - Na jaren van klimaatscepsis veranderde president Trump afgelopen week plots van toon. Klimaatverandering? „Dat is helemaal geen bedrog. Het is een erg serieus thema”, zei de Republikein. Heeft voortschrijdend inzicht hem dan eindelijk overtuigd? Niet volgens voormalig klimaatpaus Will Happer, die de draai al maanden geleden zag aankomen. Herverkiezing en overheidsbudgetten wegen in Washington zwaarder dan klimaattwijfel.