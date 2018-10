Fitte zestiger mijdt griepprik

Minister van Medische Zorg Bruno Bruins (55) kreeg maandag de eerste griepprik die dit jaar werd uitgedeeld in het UMC Utrecht. Ⓒ ANP

Ouderen tussen de 60 en de 65 jaar doen er goed aan om de griepprik te gaan halen. „Het is de groep die het minst ingaat op de uitnodiging, maar wel degelijk ook een kwetsbare groep die vaak in aanraking komt met andere kwetsbare groepen: hun kleinkinderen of hun nog levende ouders”, vertelt manager nationaal grieppreventie Margot Carpay van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu.