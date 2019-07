Zwaargewonde bij steekpartij Amsterdam Nieuw-West

Een ooggetuige, een vrouw van middelbare leeftijd die haar dagelijkse boodschappen deed, krijgt het beeld van de steekpartij niet van haar netvlies. „Ik zag hem steken, tussen de zij en de buik in. Het was vreselijk.”

Ⓒ Robby Hiel

Een grote bloedplas ligt naast de Jumbo als rechercheurs onderzoek doen en getuigen horen. De politie meldt via Twitter dat een persoon is aangehouden. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Een oudere man noemt het voorval vooral stom. „Je mag boos zijn, maar blijf van elkaar af. Nu is er weer een moeder, die moet vrezen voor het leven van haar kind.”