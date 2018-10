Orkaan Willa nu in zwaarste categorie 5

Ⓒ AFP

MIAMI - De orkaan Willa, die over de Grote Oceaan richting Mexico raast, is maandag zover in kracht toegenomen dat ze nu in de hoogste categorie 5 valt. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in Miami meldt windsnelheden van 260 kilometer per uur met uitschieters naar boven. In de loop van dinsdagmiddag of avond (lokale tijd) komt Willa aan land. Dat zal gepaard gaan met overvloedige regenval, tot plaatselijk wel 450 millimeter.