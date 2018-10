Woede om kindjes vlak bij olifant: ’Had met slurf gegrepen kunnen worden’

1 / 3 1 / 3 De kinderen stonden vlakbij de olifant, en klommen geschrokken weg toen het dier met de slurf naar een meisje reikte. Ⓒ Facebook / Wildlife Adventure Zoo

EMMEN - Dierenpark Wildlands Adventure in Emmen neemt maatregelen nu ouders met jonge kindjes zijn gesignaleerd op de rotsen van het olifantenverblijf, vlak bij de olifant. In het ergste scenario had een kind gegrepen kunnen worden. „En een mannetjesolifant weegt vijf- à zesduizend kilo. Dit is echt heel gevaarlijk”, aldus een woordvoerder van het dierenpark.