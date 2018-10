Patty Brard: ’Wees liever voor elkaar’

Patty Brard: „Dikke mensen roepen dingen als ’de walrus is binnen’ wanneer ze ergens verschijnen. Dat deed ik zelf ook.” Ⓒ Lilian van Rooij

In de vierdelige NTR-serie Vetgelukkig?! duikt Patty Brard met Diederik Jekel in de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht. Ook komt haar eigen ervaring ter sprake. „Ik heb een wekker in me laten zetten.”