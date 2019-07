Raadsel op Cyprus: onbekend vliegend object neergestort

De minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Cyprus, Kudret Özersay, liet op Twitter weten dat nog niet bekend is wat is neergestort. „Volgens informatie van ons leger is vannacht geen helikopter of vergelijkbaar voertuig neergestort. Onze soldaten zijn nu bezig met een onderzoek ter plekke.”

Özersay zegt dat het mogelijk een vliegtuig is met explosieven aan boord of bijvoorbeeld een raket.