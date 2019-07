Ufo-alarm Cyprus vermoedelijk door Russen veroorzaakt

De autoriteiten spraken in eerste instantie van een ’onbekend vliegend object’. De inslag veroorzaakte een grote explosie en brand, maar er zijn geen gewonden gevallen, meldden de autoriteiten in het door Turkije in 1974 bezette noorden van het eiland. Wel zijn er uit voorzorg huizen ontruimd.

Kudret Özersay van de regering in het noorden van Cyprus, liet op Twitter weten dat nog niet bekend is wat precies is neergestort. "Volgens informatie van ons leger is vannacht geen helikopter of vergelijkbaar voertuig neergestort. Onze soldaten zijn nu bezig met een onderzoek ter plekke."

Als blijkt dat het om een raket gaat, is het de eerste keer dat Cyprus op deze manier door de strijd in het Midden-Oosten wordt getroffen. In de nacht van zondag op maandag hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen in het Syrische Homs en de buitenwijkenwijken van Damascus aangevallen. Daarbij zijn zeker vier burgers om het leven gekomen en raakten er ruim twintig gewond.

Özersay zegt dat het mogelijk een vliegtuig is met explosieven aan boord of bijvoorbeeld een raket.