Diefstal met pepperspray

Het afgelopen jaar doken vaker verhalen op over dieven die gebruik maakten van pepperspray als middel om chaos te creëren.

Amsterdam - De politie onderzoekt of zakkenrollers op dancefestijn ADE pepperspray als wapen hebben ingezet. Op vier plaatsen werd met het goedje gespoten in het publiek. ,,Dat is opvallend. Een mogelijk scenario is dat dieven in de paniek spullen ontvreemdden.’’