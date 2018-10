Dronken moeder verstikt baby terwijl ze haar roes uitslaapt

Ⓒ Facebook

SINT HELENS - Een kersverse Engelse moeder heeft haar zeven weken oude baby doen stikken terwijl ze haar roes uitsliep. De vrouw viel met haar kind in de armen op de bank in slaap nadat ze net een halve fles wodka achter de kiezen had. Terwijl ze haar roes uitsliep, rolde ze waarschijnlijk bovenop haar dochter. Het incident vond in 2016 plaats, maar de moeder moest zich afgelopen week verantwoorden in de Liverpool Crown Court.