Rusland wil met VS praten over wapenverdrag

Patroesjev bevestigde dat het belangrijk is vast te houden aan het Verdrag van 1987, waarbij kernwapens voor de korte en middellange afstand zijn verboden.

De Amerikaanse aankondiging van het opzeggen was „een klap voor het internationale rechtssysteem van non-proliferatie en wapenbeheersing”, aldus het Russische persbericht. Het gesprek ging ook over het verlengen van het in 2021 aflopende START-verdrag met vijf jaar. In dat verdrag hebben Rusland en de VS afspraken gemaakt over de vermindering van het aantal strategische kernwapens.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zal dinsdag zijn tweedaagse bezoek aan Moskou voortzetten. Op de agenda staat onder meer een gesprek met Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov. Daarnaast is een ontmoeting met president Vladimir Poetin gepland. Eén ding is zeker: Moskou eist van Bolton een gedetailleerde uitleg over de geplande controversiële terugtrekking uit het verdrag.

De Amerikaanse aankondiging had in het weekend enorme irritatie veroorzaakt in Rusland. Verschillende Russische politici uitten scherpe kritiek, onder wie de voormalige Sovjetpresident Michail Gorbatsjov, die het verdrag in 1987 had ondertekend.