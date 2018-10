Zestigste verjaardag Smurfen voer voor wildste theorieën

De zestigste verjaardag van de Smurfen is is voer voor de wildste theorieën. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - Is het een voorbeeld van een totalitaire, utopische samenleving waarin de mening van een sterke leider heilig is, of toch gewoon onschuldig kindervermaak? De Smurfen bestaan vandaag 60 jaar en het blauwe volkje is voer voor de wildste theorieën.