Agenten uit Emmen berispt om taxi-actie

Het groepje was op stap geweest in de stad. Twee behulpzame agenten zetten hen vervolgens thuis af, zo meldt RTV Drenthe. Een filmpje van de actie verscheen vervolgens op Twitter. Op de beelden is te zien dat de agent met hoge snelheid een rotonde nadert. De feestgangers hebben ondertussen op de achterbank de grootste lol. Een van de studenten noemt de bestuurder van de politiewagen een mafkees.

Volgens een woordvoerder van de politie is het geen gewoonte om een politieauto te gebruiken als taxi. „Dit is niet de bedoeling. Wij vervoeren in een politieauto alleen aangehouden verdachten”, zegt hij tegen de regionale omroep.