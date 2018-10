Vrouw bevalt van meisje in Leids restaurant

Dat meldt het Leidsch Dagblad. Erg lang duurde de bevalling in het restaurant niet; het meisje werd in een half uur ter wereld gebracht.

De hoogzwangere vrouw zat in het restaurant en klaagde over pijn in rug. Haar man spoedde zich naar huis om de auto te halen om zijn vrouw naar huis te kunnen brengen. „Maar het ging sneller dan verwacht”, vertelt Ilona Spierings Annie’s tegenover het Leids Dagblad. „We belden 112. De vrouw lieten we op een bank liggen. Om haar wat privacy te geven, leidden we de gasten naar een andere ruimte. Natuurlijk hadden ze vragen, maar we hebben ze op een nette manier uitgelegd wat er aan de hand was.”

De dochter van het stel was volgens de restaurantmedewerker geschrokken van alle commotie. „We hebben haar gerustgesteld. Ze ging een kleurplaat maken”, aldus Spiering.

Intussen kwam er een traumahelikopter en ook de brandweer werd ingezet. Om de moeder met haar kersverse kindje op een brancard uit het restaurant te kunnen krijgen moest er en passant ook nog een hek verwijderd worden.

„De verloskundige verrichtte een wonder. Om half zes was het baby’tje er. Kun je nagaan hoe snel het is gegaan. Er zat maar een half uur tussen de eerste wee en de geboorte. De vader was gelukkig net op tijd om de geboorte van zijn dochtertje mee te maken.”

Hoe de pasgeborene gaat heten is bij het restaurant niet bekend. De medewerkers speculeren intussen wel over de naam Annie.