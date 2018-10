Bijstandszwendel: ’Dit wisten wij 40 jaar geleden al’

Er zou al veel langer worden gefraudeerd met verborgen bezit in het buitenland. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Dat allochtone bijstandstrekkers in hun vaderland vaak verborgen bezittingen zoals een huis hebben is al vele jaren bekend, maar er werd nauwelijks iets aan gedaan, stellen meerdere bronnen in de sociale sector. Het ministerie van Sociale Zaken wil daar nu een eind aan maken.