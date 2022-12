Drie personen, onder wie een kind, gewond door vuurwerkexplosie in woning Rotterdam

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding van de explosie. Op dat moment waren de bewoners, een 61-jarige man, een 49-jarige vrouw en vijf kinderen, aanwezig in de woning. De vrouw en tenminste een kind zijn lichtgewond geraakt en zijn ter plekke behandeld. Volgens de politie was er een „enorme ravage” na de explosie. Hoe ernstig het pand beschadigd is geraakt wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Ook wil de politie niets kwijt over waar de explosie in het huis was.

Het huis is ondanks de schade bewoonbaar.