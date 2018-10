Recordgroei in polis-hoppers

Gert de Lange (51) uit Sneek pluist elk jaar minutieus alle aanbiedingen en voorwaarden van de zorgverzekeraars uit. „Ik schat in wat me op mijn 51e allemaal kan overkomen en ga dan kijken hoe die dekking geregeld is. Zo sport ik veel, dus hecht ik aan een goede regeling voor fysiotherapie. En mijn gebit heeft misschien binnenkort ook wel hier en daar een kroon nodig, dus de tandheelkundige dekking is ook van belang.” Zodra de Fries alle dekkingen en bijbehorende prijzen op een rijtje heeft, neemt hij een besluit. „Voor twee euro meer of minder per maand stap ik niet over. Maar als een vergelijkbare dekking tien euro minder kost, ben ik weg. Dat is op jaarbasis toch 120 euro waarmee ik leuke dingen kan doen.”

Ⓒ Anne van der Woude