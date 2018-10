Actie tegen bijstandsfraude

De woordvoerster van staatssecretaris Van Ark meldt dat wordt onderzocht ’of en hoe de wet zo aangepast kan worden dat er nog beter kan worden gehandhaafd’.

„Gemeenten krijgen binnenkort een handreiking om het beleid en de uitvoering ervan verder te verbeteren.” Uit onderzoek van deze krant onder zeventien gemeenten blijkt dat allochtone fraudeurs nu nauwelijks worden aangepakt.

Dat leidde tot meerdere reacties vanuit de sociale sector. Een zeer ervaren gepensioneerd hoofd van de Sociale Dienst meldt bijvoorbeeld dat het een hardnekkig probleem is. „Er gebeurt al vele jaren heel weinig om deze vorm van steunfraude aan te pakken.”

Van Ark laat weten dat ze ook met de Sociale Verzekeringsbank bekijkt of beslag leggen op bezittingen in het buitenland makkelijker gemaakt kan worden. „Van twee walletjes eten kan niet. Je kunt terugvallen op een bijstandsuitkering als je zelfniet in je inkomen kunt voorzien en geen reserves hebt. Dan gaat het ook om vermogen in het buitenland. Handhaving van Nederlandse wetten en regels is in het buitenland complexer dan in Nederland. Desalniettemin moet, waar het mogelijk is, ook in het buitenland nog beter gecontroleerd of teruggevorderd kunnen worden”, aldus de bewindsvrouw.

