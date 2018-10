Hertenstrijd: ’Gewoon pure terreur’

De dierenactivisten houden het in de strijd tegen het afschieten van herten niet meer bij demonstraties en protestmarsen in ludieke kledij om hun punt te maken. Boswachters en ook de commissaris van de koning ontvangen dreigmails en er werd zelfs een nepbom bij het provinciehuis gedeponeerd. Ⓒ ANP

Nu het afschieten van 1.200 edelherten in de Oostvaardersplassen met rasse schreden nadert, neemt de agressie van dierenactivisten hand over hand toe. Een verdacht pakket voor het provinciehuis dat was behangen met spandoeken ’Welkom in de schiettent van SBB’, was gisteren een nieuw dieptepunt.