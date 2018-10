Machinist ramptrein schakelde begrenzer uit

De machinist wordt inmiddels verdacht van nalatigheid. Hij gaf voor de rechtbank in het gebied Yilan toe de begrenzer te hebben uitgezet nadat de trein eerder snelheid had verloren. „Hij had het systeem weer moeten aanzetten bij de volgende stop”, stelde een rechtbankwoordvoerder

Probleem

De advocaat van machinist stelde dat zijn cliënt wist dat hij het systeem weer had moeten activeren. De bestuurder deed dat uiteindelijk niet omdat hij de handen vol had aan overleg over een ander probleem dat invloed had op de snelheid van de trein. „Hij gaf toe dat hij nalatig was, maar wil één ding benadrukken: er was iets mis met de trein”, zei de raadsman.

De passagierstrein ontspoorde zondag in het noordoosten van het land. Achttien mensen kwamen om het leven, nog eens 187 personen raakten gewond. Het voertuig had volgens onderzoekers een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur, op een plek waar zo’n 70 kilometer per uur was toegestaan.

De machinist raakte zelf gewond bij de crash en is inmiddels op borgtocht vrijgekomen. Hij mag het land niet verlaten. Het hoofd van het overheidsteam dat de ramp onderzoekt, zei eerder nog dat onduidelijk is waarom de snelheidsbegrenzer niet had gewerkt.